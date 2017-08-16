ФАС завела дела в отношении «Дикси» и «Магнита»

Подмосковное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) завело дела в отношении АО «Тандер» (сеть «Магнит») и АО «Дикси-Юг» (сеть «Дикси») по признакам нарушения п. 1 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Служба подозревает, что ритейлеры устанавливали в договорах поставки различные условия по выплате вознаграждений.

Поводом для возбуждения дел стали итоги внеплановой выездной проверки, в результате которой в договорах торговых сетей были обнаружены «различные требования по выплате вознаграждений». ФАС указывает, что это «свидетельствует о создании дискриминационных условий для поставщиков и ставит их в неравное положение по отношению друг к другу», говорится в сообщении ведомства.