Российский двигатель на самолет МС-21 установят через два года

На один из первых летных экземпляров самолета МС-21 в 2019 г. будет установлен российский двигатель ПД-14. Как передает ТАСС, это заявил глава корпорации «Иркут» Олег Демченко. Он добавил, что летные испытания этого двигателя можно будет начать к 2020 г. В результате новый российский авиалайнер сможет летать на двух типах двигателей - американском Pratt & Whitney и новейшем российском двигателе ПД-14, который разрабатывается Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК). По словам Демченко, с точки зрения мощностей кооперации предприятие полностью готово к этому.

Руководитель ОАК Александр Артюхов доложил, что разработка ПД-14 идет по плану, российский сертификат должен быть получен во II квартале 2018 г. По его словам, для стендовых и летных испытаний требуется изготовить 11 двигателей, пока их выпущено 10, одиннадцатый двигатель будет изготовлен в сентябре текущего года. «Мы считаем, что установленные планом сроки получения российского сертификата во II квартале 2018 г. будут обеспечены, что создает нам возможности осуществить поставку двигателей для начала летных и сертификационных испытаний самолета МС-21 к концу 2018 г.», - подытожил Артюхов.