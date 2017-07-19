Новый российский самолет нашел первого покупателя

Статья опубликована в № 4366 от 19.07.2017 под заголовком: МС-21 долетел до авиакомпании

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Каталожная стоимость МС-21 – $90 млн. Но первые эксплуатанты могут получить большую скидку, отметил Ключарев Марина Лысцева / Иркут

Подписание первого твердого контракта с авиакомпанией о поставке нового российского лайнера МС-21 стало главным событием первого дня авиасалона МАКС-2017. Red Wings договорилась с материнской лизинговой «Ильюшин финанс Ко» о поставке 16 узкофюзеляжных МС-21-300 в операционный лизинг на 12 лет. Суда должны вмещать 211 пассажиров эконом-класса. На четыре самолета будут установлены российские двигатели ПД-14, на остальные – канадские Pratt & Whitney.