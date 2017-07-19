Транспорт
Статья опубликована в № 4366 от 19.07.2017 под заголовком: МС-21 долетел до авиакомпании

Новый российский самолет нашел первого покупателя

16 лайнеров МС-21 купит Red Wings
  • Александр Воробьев,
  • Виталий Петлевой
  • / Ведомости

Подписание первого твердого контракта с авиакомпанией о поставке нового российского лайнера МС-21 стало главным событием первого дня авиасалона МАКС-2017. Red Wings договорилась с материнской лизинговой «Ильюшин финанс Ко» о поставке 16 узкофюзеляжных МС-21-300 в операционный лизинг на 12 лет. Суда должны вмещать 211 пассажиров эконом-класса. На четыре самолета будут установлены российские двигатели ПД-14, на остальные – канадские Pratt & Whitney.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Другие материалы в сюжете