Кто полетит на МС-21 и Ми-171А2

Новейший авиалайнер МС-21 уже совершил несколько испытательных полетов в окрестностях Иркутска ИРКУТ

МС-21

Взлетевший впервые 28 мая 2017 г. новый среднемагистральный российский лайнер МС-21, несомненно, главный проект последних лет. Разработчик самолета – корпорация «Иркут» – в настоящее время заявляет о наличии твердых заказов на 175 самолетов и «мягких» – более чем на 100 машин. МС-21 попадает в самую востребованную на мировом рынке нишу пассажирских авиалайнеров и будет конкурировать с Boeing 737 и А320 – самыми массовыми машинами на мировом рынке.

По словам исполнительного директора отраслевого агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, МС-21 выйдет на рынок в момент, когда в полной мере заработает система поддержки продаж российской гражданской авиатехники. Минпромторгом, Минэкономразвития и Минфином разработаны и уже реализуются меры, которые должны исправить ситуацию, сложившуюся с критически низкими продажами самолетов предыдущего поколения Ту-204 и Ил-96, и будут опираться на опыт продвижения Sukhoi SuperJet. Меры поддержки, как применяемые с 2015–2016 гг., так и планируемые, будут распространяться на все гражданские самолеты и частично на вертолеты.

По словам Пантелеева, речь идет о субсидировании государством 90% ставки кредита при закупке запчастей для складов, создаваемых производителями воздушных судов, субсидировании создания аптечки запасных частей и подготовки персонала авиакомпаний, докапитализации Государственной транспортной лизинговой компании, предоставлении гарантий остаточной стоимости, льготных экспортных кредитов. По словам эксперта, большая часть текущих заказчиков МС-21 – лизинговые компании. Поэтому важно, что к моменту выхода машины на рынок должны заработать новые механизмы поддержки: если раньше господдержку получал только финансовый лизинг, сейчас она распространена на операционный лизинг и прорабатывается вопрос поддержки так называемого мокрого лизинга, т. е. фактически продаж летных часов.

Як-152

Этот самолет первоначальной подготовки летчиков также создан корпорацией «Иркут» и совершил первый полет 29 сентября 2016 г. О намерении закупить машину заявляли Минобороны, по заказу которого она разрабатывается, и ДОСААФ. «Иркут» продвигает машину как часть комплекса подготовки летчиков для своих машин, где после обучения на Як-152 курсант пересаживается на самолет повышенной подготовки Як-130, а затем – на истребитель Су-30СМ. Вполне вероятно, что заказчики Як-130 и Су-30 станут покупателями и Як-152 – а это такие страны, как Алжир, Мьянма, Бангладеш, Белоруссия, а в перспективе и другие страны.

Ка-62

25 мая в Арсеньеве (Приморье) совершил первый полет средний вертолет Ка-62. Он разработан на базе спроектированного еще в последние годы СССР вертолета Ка-60, но оснащен французскими двигателями и австрийской трансмиссией, что должно повысить его конкурентоспособность на мировом рынке. Однако сейчас для выхода на рынок машины такого класса неудачное время, отмечают эксперты: производство вертолетов такой размерности во всем мире испытывает спад из-за падения цен на нефть, поскольку их главными заказчиками предполагались нефтяники, разрабатывающие шельфовые месторождения. В результате новые вертолеты аналогичной размерности, созданные крупнейшими западными производителями, например AW189 итальянской Leonardo Helicopters (бывшая Agusta Westland) или американский Bell 525, не нашли ожидаемого спроса. Замминистра обороны РФ Юрий Борисов не исключил, что заказчиком Ка-62 станут Вооруженные силы – изначально Ка-60 разрабатывался как корабельный вертолет. Наличие иностранного двигателя вряд ли станет препятствием – ВКС уже эксплуатируют десятки легких вертолетов «Ансат» и Ка-226 с двигателями Pratt & Wittney и Rolls-Royce.

Секретная премьера В 2016 г. первый полет совершил тяжелый беспилотник большой высоты и продолжительности полета «Альтаир» разработки казанского ОКБ им. Симонова, работы над которым ведутся по заказу Минобороны. Хотя сами эти работы не афишируются, внешний облик стал известен еще раньше из фоторепортажей о посещении Казани руководством военного ведомства.

Ми-38

Среднетяжелый вертолет Ми-38, разрабатываемый с 90-х гг., получил 30 декабря 2015 г. от Росавиации сертификат типа на транспортный вариант машины. Продолжается сертификация пассажирского варианта, ожидается разработка спасательного. Весной 2016 г. «Вертолеты России» объявили о получении первого заказа на три машины от неназываемого заказчика. Следует отметить, что спрос на мировом рынке на машины такой размерности невелик (в основном – VIP-машины для государственных деятелей и поисково-спасательные), а ближайший конкурент Ми-38 – AW101 от Leonardo даже не имеет сертификата для регулярных пассажирских перевозок. Не исключено, что одним из стартовых заказчиков машин, в том числе разрабатываемого арктического варианта, опять станет Минобороны.

Ми-171А2

Этот средний вертолет, представляющий собой глубокую модернизацию легендарного Ми-8/17, должен получить российский сертификат 15 августа 2017 г. Предполагалось, что это произойдет во время МАКСа, но проведение салона было сдвинуто на июль. Машина, несомненно, должна найти спрос – Ми-8/17 один из самых массовых вертолетов в истории и до сих пор производится сотнями в год. Гендиректор «Ютэйр» (крупнейший в мире гражданский эксплуатант машин семейства Ми-8/17) Андрей Мартиросов заявил, что внимательно следит за этой программой и считает ее даже более важной, чем разработка вертолетов новых типов.

МиГ-35

Эффектная выкатка этого истребителя (второго с таким названием) состоялась в подмосковных Луховицах в январе 2017 г., а первый полет произошел еще в 2016 г. Машина создана на основе отработанных решений корабельного истребителя МиГ-29К. Минобороны России заявило о том, что выдаст заказ на самолет после завершения НИОКР, которые и финансируются этим ведомством. Самолет также продвигается на рынки стран Африки, Азии и Латинской Америки.

Ил-112В

Программа создания легкого военно-транспортного самолета возобновлена в 2015 г. (Предыдущий министр обороны, Анатолий Сердюков, объявил о приостановке программы в 2010 г. и о том, что самолет пригодится только генералам для «полетов на рыбалку».) Первый полет машины ожидался в июне 2017 г., но перенесен на конец текущего года. Министерство обороны заявило о своей заинтересованности в машине, которая должна сменить разработанные на Украине Ан-26 и другие легкие транспортные самолеты «Антонова», отношения с которым после 2014 г. находятся на грани разрыва.