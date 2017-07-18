Частный сектор остается значимой величиной в российском авиапроме

ОАК может отдать на аутсорсинг до 40% бизнеса

Статья опубликована в № 4365 от 18.07.2017 под заголовком: Частный авиапром: полет нормальный

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Беспилотник «Орлан-10» разработки частной компании стал основным типом аппаратов этого класса в российской армии Владислав Белогруд / Интерпресс / PhotoXPress

Уже 10 лет в российской аэрокосмической промышленности доминируют государственные ОАК и «Ростех», для создания которых было национализировано большинство крупных частных компаний отрасли. Однако частные компании – или компании с преобладанием частного капитала – по-прежнему существуют, работают и по ряду направлений незаменимы.