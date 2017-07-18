За четверть века МАКС вошел в пятерку крупнейших авиасалонов мира и стал лидером по числу посетителей

Но глобальным событием, как авиасалоны в Ле-Бурже или Фарнборо, МАКС не стал

ЛИИ им. Громова в 13-й раз принимает авиасалон МАКС Марина Лысцева

В подмосковном Жуковском на аэродроме «Раменское» 18–23 июля в 13-й раз пройдет Международный авиационно-космический салон – МАКС. Входящая в госкорпорацию «Ростех» компания «Авиасалон» проводит его каждый нечетный год, участие в открывающемся салоне примут 798 компаний из 26 стран и 73 270 профессиональных посетителей, говорится в презентации авиасалона.

Предшественником МАКСа было «Мосаэрошоу», проведенное в Жуковском в 1992 г. по инициативе администрации президента для демонстрации достижений отечественного авиастроения.

Первый МАКС прошел в 1993 г. сразу на трех площадках – в Жуковском, ВЦ «Красная Пресня» и на Ходынском аэродроме в Москве. Этот опыт признали неудачным, все последующие салоны принимал только Жуковский, но в 2019 г. МАКС может переехать на аэродром «Кубинка» (см. врез на с. В8).

Авиасалон для народа

Масштабность авиасалонов оценивается прежде всего по количеству участников и сумме заключенных контрактов. Мировой лидер здесь Парижский авиасалон («Ле-Бурже») – в 2017 г. в нем участвовала 2381 компания, сумма контрактов достигла $150 млрд. На втором месте английский «Фарнборо»: 1500 участников и контракты на $124 млрд в 2016 г. (Авиасалон Dubai Airshow в 2013 г. объявил о рекордных контрактах на $200 млрд, но уже на следующем салоне в 2015 г. сумма упала до $37 млрд при 1100 участниках.)

По количеству участников МАКС занимает четвертое место, по количеству демонстрируемых летательных аппаратов в 2015 г. был и в 2017 г. останется лидером – на статической экспозиции в этот раз представят 116 образцов техники, еще 80 примут участие в летной программе (данные Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству). После девальвации рубля по сумме контрактов МАКС стал катастрофически проигрывать всей первой четверке: зафиксированные в 2015 г. 350 млрд руб. при среднегодовом курсе доллара в 66 руб. составили примерно $5,3 млрд. Airshow China в 2016 г. отчиталось о $40 млрд.

Зато лидирует МАКС по количеству зрителей. Даже в неудачный из-за плохой погоды 2013 год его посетило 350 000 человек, что превосходит показатели остальных авиасалонов. Так, «Ле-Бурже – 2017» посетили 322 000 человек (из них 142 000 – профессиональные участники рынка), «Фарнборо-2016» – 73 000. Дело в том, что в летной программе российского салона участвуют не только суда-демонстраторы, но и летные группы, что привлекает простых зрителей. «МАКС – это просто невероятная программа демонстрационных полетов, которой нет на других салонах», – признает глава российского представительства Airbus Жюльен Франьятт.

В этом году полетят восемь групп, шесть из них – на реактивных самолетах, обещает «Авиасалон»: представляющие ВКС России группы «Русские витязи», «Стрижи» и «Соколы России», группа ВВС ОАЭ Fursan Al Emarat, группа ДОСААФ «Русь», частная латвийская группа Baltic Bees. Программу на легких поршневых самолетах покажут группы «Первый полет» и «Челавиа».

Для зрителей салон будет открыт все шесть дней, но на дни деловых мероприятий (18–20 июля) билеты стоят 2500–2800 руб., а летная программа будет сокращенной, 21–23 июля билеты обойдутся в 800–900 руб.

Выставка вооружений

Военные самолеты и вертолеты на МАКС-2017 покажут только российские производители. «В постсоветское время и российские военные премьеры происходили в Ле-Бурже, и крупные военные делегации из США и Франции приезжали на МАКС, но все это осталось в прошлом», – напоминает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. После 2014 г. российская военная техника также перестала выставляться в Ле-Бурже и Фарнборо.

В силу геополитических причин МАКС, несмотря на свои масштабы, остается мероприятием региональным, на котором Россия показывает свои достижения в авиастроении прежде всего партнерам по военно-техническому сотрудничеству, мы приходим к тому, что это флагманская площадка для представления нашей военной техники, говорит Пантелеев.

Главная цель МАКСа – демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка России для совместных проектов с зарубежными партнерами, говорится на сайте «Авиасалона». На «Ле-Бурже – 2017» военную технику показывали производители из США, Франции, Бразилии, Канады и Японии, Украина представила военно-транспортный самолет Ан-132Д.

Шойгу хочет авиасалон В сентябре прошлого года заместитель министра обороны Юрий Борисов после завершения форума «Армия-2016» в Кубинке (принадлежит министерству) заявил о том, что авиасалон МАКС планируется перенести на эту же площадку – в Кубинку, в парк «Патриот». При этом он отметил, что в 2017 г. авиасалон пройдет в Жуковском, поскольку на этот счет уже приняты решения правительства и Минпромторга. По словам чиновника Минобороны, позиция военного ведомства по этому вопросу не изменилась и оно будет ставить вопрос о том, чтобы в 2019 г. МАКС прошел в Кубинке – министерство ведет политику по переводу всех выставок, которые физически можно перенести, в Кубинку. По словам менеджера одного из входящих в ОАК предприятий, так как инфраструктура в Кубинке для МАКСа не подходит, перевод приведет к коллапсу авиасалона, возможному уходу участников из западных стран, а российских экспонентов придется загонять в Кубинку в приказном порядке.

«Многие наши традиционные партнеры (например, из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Ближнего Востока), которые практически не посещают другие аналогичные авиасалоны, приезжают на МАКС. Поэтому эта выставка является для нас прекрасной площадкой для взаимодействия с ними», – говорит представитель Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

«МАКС – это основная площадка для проведения переговоров, показа премьер и новинок от российских авиастроителей. Именно здесь «Вертолеты России» традиционно представляют свои новейшие разработки, – говорит представитель холдинга. – Салон дает уникальную возможность показать всю линейку вертолетной техники: в этом году на статической экспозиции будет представлено порядка 15 вертолетов гражданского и военного назначения, а в летной программе примут участие около 10 вертолетов, предусмотрен пролет строем, индивидуальный и парный пилотаж – это позволит потенциальным заказчикам холдинга по достоинству оценить высокие летно-технические характеристики вертолетов».

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), рассказал ее представитель, покажет в Жуковском разрабатываемый истребитель пятого поколения Т-50, истребители МиГ-29СМТ, МиГ-35, Су-30СМ и Су-35С, учебно-боевой самолет Як-130, учебный Як-152, фронтовой бомбардировщик Су-34, бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, самолет-амфибию Бе-200, военно-транспортный Ил-76МД-90А, а также пассажирские SSJ100 и МС-21-300, который в мае совершил свой первый полет.

«Вертолеты России», говорит представитель холдинга, покажут следующие новинки: модель однодвигательного легкого многоцелевого вертолета VRT500, в котором применены композитные материалы; опытный образец многоцелевого вертолета среднего класса Ми-171А2 (летная программа), прототип беспилотного летательного аппарата вертолетного типа VRT300; не имеющий аналогов в своем классе Ми-8АМТ с конвертируемой кабиной, который может быть транспортно-грузовым, пассажирским и даже вертолетом с VIP-салоном на 13 пассажиров в сопровождении бортпроводника (кабина трансформируется за 60–180 минут). Также будет показан вертолет Ми-171Ш-ВН – новейшая модификация военно-транспортного Ми-8/17, созданная с учетом боевого применения в Сирии: улучшены высотно-климатические характеристики двигателей, повышены крейсерская и максимальная скорость и максимальная взлетная масса; вертолет оснащен комплексом обороны «Президент-С», который в автоматическом режиме распознает пуск ракет по вертолету и выбрасывает ложные тепловые цели; пол и борта кабины оснащены кевларовой броней, вооружена машина бомбами, четырьмя пулеметами, неуправляемыми и управляемыми ракетами.

На МАКСе все три холдинга планируют подписание контрактов, сообщили их представители. В 2016 г. доля гражданской продукции в выручке ОАК составила только 19%, в выручке ОДК и «Вертолетов России» (оба холдинга входят в «Ростех») – 10%. Все холдинги ставят задачу к 2035 г. довести гражданскую долю до 40%.

Бизнес с Россией

На завершившемся менее месяца назад салоне в Ле-Бурже компании Airbus, Boeing, Embraer заключили контракты на поставку самолетов с десятками авиаперевозчиков из разных стран мира. «Как раз это придает «Ле-Бурже» и «Фарнборо» глобальный статус, – говорит Пантелеев из «Авиапорта». – В МАКСе мировые авиаконцерны участвуют прежде всего потому, что являются крупнейшими поставщиками гражданских самолетов в Россию».

Без сомнения, МАКС – это не только зрелищное мероприятие, но и главная бизнес-площадка для взаимодействия с нашими партнерами и заказчиками из России и СНГ, говорит представитель Boeing Елена Александрова. «МАКС – это возможность для встречи с нашими партнерами, для укрепления старых и построения новых отношений. В этом отношении МАКС очень эффективен для нашей работы в России», – согласен Франьятт из Airbus. Оба производителя покажут только гражданские самолеты, Airbus, в частности дальнемагистральный А350 с оборудованным салоном.

Проведение МАКСа окупается и приносит прибыль организатору: в 2013 и 2015 гг. «Авиасалон» имел выручку примерно по 1 млрд руб. и чистую прибыль примерно по 150 млн руб. В 2014 и 2012 гг. (компания также проводит форум «Технологии в машиностроении» и выставку «Оборонэкспо») выручка была в 4–5 раз меньше, а итоговым результатом были убытки примерно по 100 млн руб.