В РСТ ожидают снижения спроса на туры в Испанию на две недели из-за теракта

Спрос на туры в Испанию после теракта в Барселоне снизится не менее чем на две недели, считает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. Она сказала порталу «Интерфакс-туризм», что дальнейшая динамика спроса будет зависеть от развития событий. Она добавила, что нельзя точно определить, сколько сейчас россиян в Барселоне, поскольку туда идет большой поток самостоятельных туристов.

«Пик сезона для Барселоны — весна и осень. А в августе россияне едут в Испанию в основном на пляж, поэтому наших туристов в Барселоне сейчас вряд ли много, но они есть, причем и группы, и индивидуалы», - сказала она.

«У тех принимающих компаний, с которыми я говорила, никто из туристов не пострадал. Но ничего исключить нельзя», — сказала Тюрина.

Ростуризм ранее сообщил, что выясняет, были ли среди пострадавших в Барселоне российские туристы.

Вечером 17 августа фургон въехал в толпу пешеходов на популярном бульваре Рамбла в центре Барселоны. Полиция Каталонии пока подтвердила гибель одного человека и ранения еще у 32. Водитель фургона, по данным СМИ, засел в одном из ресторанов. Жителей города и туристов полиция попросила не выходить на улицы без крайней необходимости, на выездах из города идет тотальная проверка машин, следующих в обоих направлениях. В центре люди пережидают тревогу в магазинах и ресторанах.