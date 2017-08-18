ФАС уличила «Азбуку вкуса» и «Мираторг» в дискриминации поставщиков

Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Городской супермаркет» (торговая сеть «Азбука вкуса») и ООО «Продмир» («Мираторг») за создание дискриминационных условий для поставщиков продовольствия.

В ведомстве отметили, что нарушение выражается «в установлении в договорах поставки различных условий по выплате вознаграждений и штрафов, а также различных условий по периодам изменения цен на продукцию».

Это свидетельствует о создании дискриминационных условий для поставщиков и ставит их в неравное положение по отношению друг другу, отмечается в сообщении.

Внеплановые проверки сетей проводились в соответствии с поручением, которое было дано по итогам заседания правкомиссии по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков (от 21 декабря 2016 г.) под председательством вице-премьера Аркадия Дворковича.