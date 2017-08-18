Новак: АЭС «Аккую» могут запустить к 100-летию Турецкой Республики

Первый блок АЭС «Аккую» начнут строить с прицелом на запуск в 2023 г., сообщил в интервью «Россия 24» министр энергетики России Александр Новак. «Первый блок должен быть введен в эксплуатацию в течение семи лет с момента получения разрешения на начало строительства. Турецкая сторона заинтересована, чтобы блок был построен к 100-летию Турецкой Республики - это 2023 г.», - сказал он.

Он отметил, что обсуждал с министром экономики Турции вопрос ускорения процедуры получения необходимых разрешений.

«Надеемся, что уже в этом году, в конце года, или в начале следующего года мы увидим начало реализации проекта и строительные процедуры», - сказал Новак, добавив, что проект идет в соответствии с графиками и даже в ускоренном режиме, может быть реализован на год раньше плана.

АЭС «Аккую» строится по схеме BOO (build – own – operate), когда владельцем зарубежной АЭС выступает российская сторона: так, компании «Росатом» принадлежит почти 100% в капитале АО «АЭС «Аккую». В дальнейшем может быть принято решение о продаже инвесторам до 49% в проекте, не менее 51% должно остаться у российской стороны. Проект предполагает строительство четырех блоков мощностью 1200 МВт каждый.