На Кипр в июле прибыло рекордное число туристов

Число прибывших на Кипр туристов в июле впервые превысило отметку в 500 000 человек, достигнув 531 030, согласно Cystat. Это на 10% больше, чем в июле 2016 г. Прежде всего это произошло благодаря британцам, число которых увеличилось на 6% до 176 880. Это позволило компенсировать уменьшение числа российских туристов на 3,6% до 129 119. При этом Великобритания и Россия лидируют по числу приезжающих на Кипр туристов.

За первые семь месяцев 2017 г. число прибывших на остров туристов выросло на 15% до 1 994 236. Это тоже является рекордом для периода с января по июль. От туризма напрямую или косвенно зависит четверть экономики Кипра. По прогнозам министерства финансов Кипра, ВВП страны вырастет на 2,9% в 2017 г.