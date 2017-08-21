Возникла угроза затопления участков рудника «Мир», где ведутся поисковые работы

В карьере рудника «Мир» в Якутии продолжает накапливаться вода, она может обрушиться в горные выработки, где ведутся поиски, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России.

Объем воды в карьере из-за большого водопритока постоянно увеличивается, устранить угрозу ее прорыва пока не удалось, уточнили в ведомстве. Воды в горных выработках рудника настолько много, что есть опасность выхода из строя систем энергоснабжения и вентиляции.

Предпринятые в воскресенье попытки по управляемому спуску воды из карьера в рудник с помощью узконаправленных взрывов результатов не принесли, уточнила компания «Алроса»: есть угроза подтопления насосных агрегатов на горизонте -210 и выхода из строя систем энергоснабжения, освещения и вентиляции.

«В сложившейся ситуации ведение любых работ в подземных условиях в соответствии с федеральными нормами и правилами в области промбезопасности запрещено», – говорится в сообщении компании. В понедельник работы по организации управляемого спуска воды с помощью направленных взрывов продолжатся, проведенные расчеты «позволяют гарантировать безопасность взрывных работ для жизни находящихся под землей горняков», отметили в компании.

4 августа на руднике «Мир» произошла авария – неконтролируемый прорыв воды в рудник из карьера из-за резкого ухудшения горно-геологических условий. В момент аварии в выработках находилось 142 человека, еще девять были на техподготовке. 134 человека были благополучно подняты на поверхность. До сих пор неизвестна судьба восьми человек.