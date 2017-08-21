Citi ухудшил прогноз для нефти до 2022 года

Цены на нефть до конца 2022 г. будут колебаться в диапазоне от $40 до $60 за баррель, говорится в обзоре аналитиков Citigroup Inc. Эда Морса и Эрика Ли.

Ранее эксперты полагали, что верхняя граница изменения цен в этом периоде будет проходить на уровне $65 за баррель.

Прогноз ухудшен из-за избыточного предложения нефти как странами ОПЕК, так и производителями сланцевой нефти в США.

В случае резкого усиления перепроизводства возможно падение цены к $30 за баррель, тогда как геополитические риски и сокращение поставок могут обеспечить временный рост до $70 за баррель, отмечают аналитики Citi.

В этом году цена ближайшего контракта на нефть Brent уменьшилась на 10%. В ходе торгов в понедельник октябрьский фьючерс подешевел на 0,4% до $52,52 за баррель.