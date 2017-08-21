Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 21 августа 2017 года

Политика

Помощник президента России Владислав Сурков сыграл центральную роль в организации восстания пророссийских сепаратистов на востоке Украины, говорят их бывшие лидеры и украинские и западные официальные лица читать на WSJ.com

На этой неделе может произойти новая эскалация конфликта между Северной Кореей и США, так как последние начали проводить с Южной Кореей ежегодные совместные военные учения читать на WSJ.com читать на FT.com

Руководители американских корпораций в январе выражали сдержанный оптимизм по поводу совпадения целей президента США Дональда Трампа с их собственными. Но после его иммиграционного запрета, выхода из Парижского соглашения по климату и беспорядков в Шарлоттсвилле у них возникли разногласия. Теперь вопрос в том, могут ли стороны восстановить отношения читать на WSJ.com

Экономика

ЕЦБ, возможно, придется свернуть программу денежного стимулирования вне зависимости от того, ускорится ли инфляция в еврозоне. Дело в том, что кончаются облигации, которые может приобрести центробанк. Поэтому инвесторы будут следить за речью президента ЕЦБ Марио Драги на симпозиуме в Джексон-Хоул читать на FT.com

Администрация Дональда Трампа решила сосредоточиться на налоговой реформе и свернуть расследование об импорте стали, начатое под предлогом угрозы национальной безопасности, в попытке заручиться поддержкой республиканцев читать на FT.com

Больше проиграть от потенциальной торговой войны между США и Китаем должен Пекин, говорится в докладе The Conference Board. Хотя ее последствия будут значительными для обеих сторон читать на FT.com

Первый раунд переговоров между США, Канадой и Мексикой о новых условиях североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) подчеркнул разногласия между сторонами читать на WSJ.com

Автомобили

Китайский автопроизводитель Great Wall выразил интерес к покупке концерна Fiat Chrysler Automobiles. Но аналитики сомневаются, способна ли компания профинансировать такую сделку, а также есть политические препятствия читать на WSJ.com читать на FT.com

Управляющие фондами Union Investment, Erste и Acadian перестали делать инвестиции в немецких автопроизводителей после того, как в июле стало известно об антимонопольном расследовании ЕС в отношении этих компаний читать на FT.com

Китайские власти недавно запретили Volkswagen выпускать под брендом Seat электромобили на его новом совместном подразделении в стране, говорят знакомые с ситуацией люди. Власти желают видеть местный бренд, так как Китай хочет стать мировым лидером в производстве электрических и гибридных автомобилей читать на FT.com

Энергоресурсы

Total приобретет нефтяное подразделение Moeller-Maersk за $4,95 млрд. Французская компания предупреждала о желании приобрести активы по привлекательным ценам читать на WSJ.com читать на FT.com

Sempra Energy приобретет Oncor за $9,45 млрд. Таким образом, она уведет электроэнергетическую компанию из-под носа у Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта, которая в июле договорилась о покупке Oncor за $9 млрд. Также предложение Sempra поддержал хедж-фонд Elliott Management читать на WSJ.com читать на FT.com

Стоимость разработки сланцевых месторождений растет, поэтому все больше небольших и средних нефтяных компаний в США отдают предпочтение прежним традиционным месторождениям читать на WSJ.com

Финансы

Трейдеры и аналитики отмечают снижение оптимизма, который характеризовал ралли на фондовом рынке США после президентских выборов. Снижение котировок акций в последние дни отражает беспокойство инвесторов по поводу экономических и политических рисков читать на WSJ.com

DoubleLine Total Return Джеффри Гундлаха был одним из самых успешных фондов, инвестирующих в облигации, и в сентябре 2016 г. его размер достиг пика. Но с тех пор инвесторы вывели из фонда $8,5 млрд, или 13% активов, а результаты фонда ухудшились читать на WSJ.com

ФБР все больше обеспокоено, что трейдеры используют приложения с шифрованием, чтобы скрыть инсайдерскую торговлю читать на FT.com

Глобальный рост дивидендов во II квартале ускорился благодаря «более синхронизированному» росту мировой экономики и банковскому сектору, говорится в докладе Janus Henderson читать на FT.com

Технологии

Борьба между китайскими Alipay и WeChat на рынке мобильных платежей теперь начинает происходить и за границей читать на WSJ.com

Разработчики игр для смартфонов больше не выступают против появления рекламы в играх. Вместо этого они тестируют новый формат рекламы, который приносит игрокам различные бонусы за ее просмотр читать на WSJ.com

Основатели компаний, занимающихся робототехникой и искусственным интеллектом, призвали запретить использование самоуправляемых «роботов-убийц». В понедельник в ООН должно было начаться официальное обсуждение такого вооружения, но переговоры были отложены читать на FT.com

Многие руководители крупных британских компаний не знают, что необходимо делать в случае кибератак, показал опрос читать на FT.com

Крупный план

В последние годы во Франции стали появляться новые технологические стартапы. Теперь представители отрасли надеются, что избрание президентом Эммануэля Макрона поможет местным стартапам превратиться в мировых гигантов читать на FT.com

Потребительский рынок

Американские компании и города надеются извлечь коммерческую выгоду из наплыва людей, которые будут наблюдать за редким солнечным затмением 21 августа читать на FT.com

Туризм помог Исландии выйти из экономического кризиса, однако она оказалась не готова к настолько бурному развитию отрасли. В этом году страну с населением всего 330 000 человек должно посетить около 2,2 млн иностранцев читать на WSJ.com

Samsung и японская Takeda Pharmaceuticals создали альянс с целью разрабатывать лекарства от тяжелых заболеваний читать на WSJ.com читать на FT.com

Hikma повысила цены на свои дженерики в США от 75% до 430%. Это новый пример того, как резко компании могут поднимать цены на лекарства читать на FT.com

Бизнес южнокорейских потребительских компаний пострадал из-за бойкота, который им устроил Китай из-за решения Сеула разместить у себя американскую систему противоракетной обороны читать на FT.com

В этом дайджесте Vedomosti.ru информируют своих читателей о наиболее интересных публикациях на сайтах Financiаl Times и Thе Wаll Strееt Journal. Внимание: доступ к полному тексту публикации по ссылке может быть ограничен правообладателем и предоставляться по платной подписке.