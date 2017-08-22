Минэнерго: на заводе Rusal в Новокузнецке произошел сбой электроснабжения

Сбой электроснабжения произошел в АО «Русал Новокузнецкий алюминиевый завод», говорится на сайте Минэнерго.

Там уточняется, что на заводе компании произошел сброс нагрузки в объеме 270 МВт.

Ведутся аварийно-восстановительные работы, причина сбоя не уточняется.

Новокузнецкий алюминиевый завод производит первичный алюминий и сплавы на его основе, а также выпускает анодную массу для собственного потребления. Производственная мощность составляет 200 000 т алюминия в год.