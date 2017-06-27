Три завода UC Rusal остались без электричества на час из-за аварии в сетях ФСК

Это уже вторая подобная авария в Сибири за последние два месяца

В 11.43 мск на Березовской ГРЭС «Юнипро» отключился энергоблок №2 мощностью 800 МВт «Юнипро»

Во вторник в 11.43 по московскому времени одновременно отключились несколько воздушных линий электропередачи ФСК в Красноярском крае, работа защит выясняется, говорится в сообщении Минэнерго. В то же время на Березовской ГРЭС «Юнипро» отключился энергоблок №2 мощностью 800 МВт.

Авария также отключила семь генераторов по 333 МВт на Богучанской ГЭС (принадлежит пополам UC Rusal и «Русгидро»), произошел полный сброс нагрузки станции без потери собственных нужд, сообщило Минэнерго.

Шесть линий электропередачи по 500 кВ в зоне обслуживания МЭС Сибири (филиал ФСК) отключились под действием противозащитной автоматики, сказал «Ведомостям» представитель ФСК. Три из них включены в работу в первый час, остальные включаются в работу, ведется подключение потребителей, отметил он. Точные причины аварии устанавливаются, заявил представитель компании: предположительно, нарушение произошло вне сетей ФСК.

В результате восточная часть энергосистемы Сибири, в которую входят Красноярская, Иркутская, Бурятская и Забайкальская энергосистемы, отделилась от единой энергосистемы России. Братский, Иркутский и Красноярский алюминиевые заводы лишились нагрузки на 3,4 ГВт, отмечается в сообщении Минэнерго.

Работа всех трех предприятий восстановлена, проводится расследование о причинах отключения, сказал представитель UC Rusal. «К сожалению, отключение нагрузки на объектах компании происходит регулярно и ее не устраивает такая система, когда UC Rusal, как потребитель, каждый год платит все большие суммы за услуги энергетиков, включая не только цену на электроэнергию и ее передачу, но и оплачивая в полном объеме договоры о предоставлении мощности (ДПМ), а качество этих услуг постоянно падает, влияя на износ оборудования, ограничивая бесперебойную работу предприятий и т. п.», - заявил он.

Представитель «Юнипро» пока не смог прокомментировать ситуацию.

В мае на объектах ФСК уже происходила авария. В Хакасии из-за ошибки персонала отключалась подстанция на 500 кВ «Означенное», входящая в филиал ФСК «МЭС Сибири». В результате были обесточены подстанции на принадлежащих UC Rusal Саяногорском и Хакасском алюминиевых заводах. Снижение нагрузки на заводы составило 1433 МВт, был зафиксирован сбой технологических процессов.

Из-за аварии почти на 40 минут в резерв были переведены два гидрогенератора на Саяно-Шушенской ГЭС, нагрузка еще на одном снизилась с 580 до 10 МВт. В общей сложности станция снизила нагрузку на 1600 МВт. Недостающая мощность восполнялась по линиям перетока, в том числе из Казахстана. По линии Казахстан – Урал переток составлял 2261 МВт и превышал предельно допустимый уровень на 13%, или 261 МВт. Через два часа после аварии подача энергии на оба завода UC Rusal была восстановлена, тогда же в соответствии с диспетчерским графиком продолжили работу гидрогенераторы на Саяно-Шушенской ГЭС. Смена, производившая переключение на подстанции ФСК, была отстранена от работы, для выяснения причин создана специальная комиссия, цитировал «Интерфакс» сообщение «МЭС Сибири».

Чуть позже сброс нагрузки произошел еще на одном объекте UC Rusal – Саяногорском алюминиевом заводе (на 250 МВт до 730 МВт). Через час нагрузка была восстановлена. По инцидентам ведется расследование, устанавливаются виновные, подсчитывается ущерб, после чего будет решаться вопрос о предъявлении претензий, говорил представитель UC Rusal.