Путин вручил астраханскому губернатору папку с жалобами местных жителей на «Газпром»

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Астраханской области Александру Жилкину урегулировать вопросы, связанные с газификацией населенных пунктов в регионе.

Путин передал ему папку с вопросами россиян, поступившими ему на прямую линию: «Они, конечно, нелегкие для решения. Тем не менее одна из проблем вам хорошо известна – это газификация. «Газпром»‑то прокладывает магистральную линию…» (цитаты по сайту Кремля).

Жилкин предположил, что обращения граждан поступили из северных районов области, в частности сел и поселков. «Это села, поселки: Верхний Баскунчак, Успенка, Петропавловка и некоторые другие, Ленинский район Астрахани. Еще на 2005 г. были запланированы мероприятия по газификации, до сих пор не решено», - отметил Путин.