ИКАР: экспортные цены на пшеницу резко упали с 28 июля

Экспортные цены на пшеницу снизились с 28 июля на 6,6% и составили $183 за тонну, следует из данных Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

По данным института, цена на спотовую поставку российской пшеницы (с содержанием протеина 12,5%) при условиях поставки FOB (Free on Board) в Новороссийске с 28 июля упала на 6,6% до $183 за тонну. Это снижение цены стало самым быстрым в этом году.

«Да, цены на пшеницу резко упали, у нас колоссальный урожай. Ранее цена снижалась постепенно», - заявил ТАСС генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько, добавив, что предпосылок к росту цены пока нет. С тем, что на падение повлиял рекордный урожай зерна, согласился и генеральный директор «Прозерно» Владимир Петриченко. «Если неделю назад цены были около $195 за тонну, то в пятницу - уже $187. Сейчас еще просели на $2-3. Это связано с тем, что мировой рынок увидел у нас рекордный урожай пшеницы и зерна в целом», - пояснил эксперт.

По словам Петриченко, цены падают не только на российскую пшеницу. «Вся мировая ценовая картина тоже рухнула. Цены резко и излишне, не совсем обоснованно, взлетели в начале июня, потом начали спускаться. Сейчас мы находимся на уровне паритета с мировыми ценами. Французская пшеница сейчас стоит $186 за тонну, например», - отметил он.