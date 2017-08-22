Гуцериев завершил объединение финансовых активов в ПАО «Сафмар финансовые инвестиции»

Михаил Гуцериев завершил объединение своих небанковских финансовых активов в ПАО «Сафмар финансовые инвестиции», в компанию вошли 100% акций НПФ «Сафмар», 49% акций страховой компании «ВСК» и 100% акций лизинговой компании «Европлан», следует из сообщения компании.

«Сафмар финансовые инвестиции» на 65% принадлежит промышленно-финансовой группе «Сафмар», в которую входят все активы семьи Гуцериева, 35% акций компании находится в свободном обращении.

В сообщении отмечается, что завершен юридический процесс смены наименования ПАО «Европлан» на ПАО «Сафмар финансовые инвестиции».