СМИ: Total намерена принять участие в российском проекте «Арктик СПГ-2»

Французская нефтегазовая компания Total готова принять участие в российском проекте «Арктик СПГ-2», который будет осуществляться на Гыданском полуострове, передает ТАСС со ссылкой на La Gazette de l’Eco Economie.

«Арктик СПГ-2» - это проект по производству сжиженного природного газа, который будет реализовывать российская компания «Новатэк». Газета напоминает, что «корпорация уже является партнером "Новатэка" и владеет 19% пакета акций российской компании», участвуя в проекте завода по сжиженному газу на Ямале.

По данным издания, «строительство нового завода СПГ в рамках проекта "Арктик СПГ-2" может быть начато в 2019 г., а производственный цикл стартует в 2023 г.».

«Как надеются в Total, к этому времени период перенасыщения рынка СПГ должен уже завершаться, а ситуация со спросом будет благоприятной. Но данные сроки проекта являются еще весьма условными, так как на настоящее время не определен план инвестиций на период конца 2018 - начала 2019 г. На данный момент проект находится в фазе предварительных исследований, в которых участвует французская компания Technip, уже задействованная в проекте на Ямале», - сообщает газета.

Стоимость строительства комплекса «Арктик СПГ-2», по нынешним прогнозам, должна быть ниже ямальского - $10 млрд против $27 млрд, сообщает издание. Однако это не решает существующих проблем финансирования, продолжает газета.

«В том, что касается "Арктик СПГ-2", корпорация "Новатэк" поставила условие причастности к нему Total: Франция должна напрямую участвовать в его финансировании, - говорится в статье. - Это ключевой пункт проекта, на что, безусловно, обращено особое внимание в том рабочем документе, который Total подала в этой связи в Елисейский дворец».

В материале особо подчеркивается, что, как заверяет «Новатэк», проект «Арктик СПГ-2» будет основываться на использовании российских технологий, то есть его не могут затронуть направленные против РФ западные санкции.