«Ямал-СПГ» принял первый СПГ-танкер

СПГ танкер Christophe de Margerie прибыл в порт Сабетта. Президент Владимир Путин на прямой линии из Архангельска поздравил участников с этим. «Россия станет крупнейшим производителем СПГ в мире. У нас есть для этого все основания, так считать», - отметил он.

Судно было названо в честь Кристофа де Маржери, который с 2007 г. руководил Total. В октябре 2014 г. погиб при столкновении его самолета со снегоуборочной машиной в аэропорту «Внуково».

Танкер-газовоз ледового класса Arc7 (самый высокий ледовый класс среди существующих транспортных судов) Christophe de Margerie - это первый из пятнадцати танкеров-газовозов для проекта «Ямал СПГ», который способен работать при температурах до –52 градусов по Цельсию и проходить через льды толщиной до 2,1 метра. Вместимость танкера составляет 172 600 куб м сжиженного природного газа.

По словам гендиректора «Совкомфлота» (заказчик судна) Сергея Франка, длина судна 299 м, ширина - 50 м. По длине оно равно длине трех футбольных полей или высоте Эйфелевой башни: «Созданию судна предшествовало 10 лет работы». Стоимость строительства судна компании не раскрывают, ссылаясь на коммерческую тайну. Судно строилось на верфях Южной Корее. Топливом для танкера является отпарной СПГ. «Топливом судна является его груз <..> Для фрахтователя судна - "Ямала СПГ" - самый дешевый способ использовать естественнее испарения своего же груза», пояснил Франк. Также на танкере могут использоваться традиционные виды топлива.

Проект «Ямал СПГ» реализуется на полуострове Ямална базе Южно-Тамбейского месторождения. Оператор проекта - совместное предприятие «Новатэк» (50,1%), Total (20%), CNPC (20%), Фонд шелкового пути (9,9%). Доказанные и вероятные запасы месторождения по стандартам PRMS составляют 926 млрд куб. м. газа.

Строительство СПГ-завода осуществляется тремя очередями с запуском в 2017, 2018 и 2019 годах соответственно. Проект предусматривает ежегодное производство около 16,5 млн т СПГ до 1,2 млн т газового конденсата с поставкой на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы, говорится на сайте «Ямал СПГ».

Первая линия СПГ- завода будет ведена в этом году, отметил предправления «Новатэка» Леонид Михельсон. «По моим ожиданиям до октября, - добавил руководитель Total Патрик Пуянне. - Мы же поспорили сегодня». По словам Пуяннэ, проект очень конкурентоспособен, себестоимость добычи газа низкая.

СПГ с Ямала в этом году будет продаваться на спотовом рынке, в следующем году уже по долгосрочным контрактам, сказал Михельсон: «Почти объемы уже законтрактованы <...> 90%, а может 100% газа пойдет в страны АТР».

На вопрос будет ли Total рассматривать участие в проекте «Арктик СПГ-2», Пуяннэ ответил: «и в 3,4,5». «Россия в долгосрочной стратегии Total играет очень важную роль», - добавил он.