Котировки акций «Мечела» падают на 5-8% после выхода отчетности

Котировки акций «Мечела» падают на 5-8% после публикации отчетности по МСФО за первое полугодие, следует из данных Московской биржи.

К 12.20 мск привилегированные котировки акций «Мечела» падают на 8,37%, обыкновенные – на 5,09%. При этом индекс ММВБ растет на 0,06%.

Чистая прибыль группы «Мечел» по МСФО, относящаяся к акционерам, по итогам первого полугодия 2017 г. сократилась на 40% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года - до 4,994 млрд руб. В целом прибыль в январе-июне в годовом выражении снизилась до 5,682 млрд руб. с 9,162 млрд руб.

Чистый убыток компании, относящийся к акционерам, во II квартале составил 8,908 млрд руб. против чистой прибыли в 13,902 млрд руб. по итогам I квартала текущего года.