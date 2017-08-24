Deutsche Welle прогнозирует рост цен на фрукты и соки из-за неурожая яблок в Германии

Неурожай яблок в Германии вызовет в мире рост цен на фрукты и соки, пишет немецкое издание Deutsche Welle. Эксперты прогнозируют, что немецкие фермеры в этом сезоне в лучшем случае соберут 555 000 т яблок, что почти вдвое меньше, чем в прошлом году. Это будет худший показатель с 1991 г.

Почти вдвое сократится урожай груш, вишневые сады дадут на 45% меньше плодов. Кроме того, существенно хуже, чем обычно, уродились сливы, смородина, малина, черника, виноград.

Это связанно с заморозками, которые обрушились на Германию и другие страны Европы в апреле, в разгар цветения деревьев и кустарников. Помимо этого в последние недели часть урожая в отдельных регионах страны уничтожили сильные дожди и град.