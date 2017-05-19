Предпринимательство
Статья опубликована в № 4324 от 19.05.2017 под заголовком: Всепогодный фермер

Как фермеры приспосабливаются к изменению климата

В ход идут как технологические новинки, так и старинные техники земледелия

Американские фермеры пытаются приспособиться к колебаниям погоды, которые, видимо, становятся нормой. Сильная жара, засуха и наводнения приводят к непредсказуемым изменениям урожая в Калифорнии, Мичигане, Иллинойсе, Джорджии, Южной Каролине, Флориде и других штатах. Такая ситуация, вероятно, сохранится и в будущем, и фермеры, как мелкие, так и крупные, пытаются увеличить эффективность полива, найти способы сохранять влагу в почве и собирать урожай быстрее.

«Мы видим, что источники пересыхают», – говорит фермер из Вайоминга Пэт О’Тул. Он использует портативные насосы, работающие на солнечной энергии, чтобы выкачивать воду из земли и поить свои 6000 овец и 1000 коров. «Мы решительно пересматриваем всю нашу деятельность», – добавляет он.

2012 год с его рекордной жарой и засухой стал переломным для многих фермеров. От засухи пострадали 22 штата, потери урожая стали самыми серьезными с 1988 г. Ущерб достиг $31,8 млрд, таким образом, засуха 2012 г. оказалась седьмой в списке природных катастроф, нанесших самый значительный материальный ущерб. Эта статистика ведется с 1980 г.

После длительной засухи в Калифорнию пришли наводнения, а фермеры на Среднем Западе, юго-востоке страны и в Новой Англии серьезно пострадали от резких колебаний температуры воздуха.

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