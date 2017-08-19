«Массандра» сообщила о повреждении селем 80 га виноградников

Не менее 80 га виноградников крымской «Массандры» пострадали из-за селевого потока. «Селевым потоком повреждены как минимум 80 га виноградников. Большие площади занесены илом и грязью, некоторые посадки полностью уничтожены — колья и шпалеры унесены в русла рек, виноградники выкорчеваны», — сообщили на предприятии.

Больше всего пострадала территория, где находятся продуктивные посадки сортов шардоне, кокур, чауш магарачский, мускат янтарный. «Кроме того, селевой поток задел и тракторную бригаду — разрушены ограждения, вся территория, включая технику и здание бригады, занесена илом и грязью», — отметили на заводе.

«Массандра» объединяет восемь винодельческих хозяйств, предприятию принадлежат 11 000 га земли, из них около 4000 га заняты виноградниками. Совет министров Крыма осенью 2014 г. передал «Массандру» в управление делами президента России.

В пятницу, 18 августа, на Крым обрушился сильный ливень, непогода затронула 27 населенных пунктов. Дождь привел к сходу селевого потока в Судаке, там объявлен режим чрезвычайной ситуации. Подтоплены частные дома, селем повреждены автомобили, было эвакуировано несколько десятков человек.