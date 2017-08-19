В Судаке введен режим чрезвычайной ситуации из-за схода селевого потока

Из-за мощного ливня в Судаке сошел селевой поток, в связи с этим объявлен режим чрезвычайно ситуации, сообщается на сайте городского округа. Организована работа оперативного штаба, оказывается помощь пострадавшим и эвакуированным жителям города.

Также организована работа по доставке застрявших машин вблизи дороги Судак — Грушевка, начата работа по ликвидации последствий сильного ливня.

Сильный ливень обрушился на Судак вечером 18 августа. Следствием стихии стало подтопление более 40 частных домовладений и размыв дороги на трассе Симферополь — Судак. Эвакуированное население доставлено в пункт временного размещения, там находятся 76 человек, из них 23 ребенка.

С проезжей части смыло несколько автомобилей, в результате чего образовался затор протяженностью 50 м и дорожная пробка протяженностью более 10 км. В заторе оказались до 50 машин, они частично затоплены сходящим грязевым потоком.