АТОР: Проблемы Ted Travel произошли из-за занижения цен

Туроператору Ted Travel пришлось приостановить деятельность, потому что он продавал путевки по ценам ниже среднерыночных, считают в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Мнение АТОР приводит агентство «Москва». В ассоциации напомнили, что сам туроператор объяснил такое решение сильным падением спроса на турецкое направление после сообщений о распространении вируса Коксаки. «Однако у наблюдателей есть другая теория на этот счет. Туроператор вышел на рынок только в прошлом году и начал работу на направлениях, которые активно «осваивались» крупнейшими игроками рынка. Это Кипр, Греция, Турция (в этом году). При этом новый игрок сразу заявил цены значительно ниже, чем у других туроператоров. То, что другие участники рынка называли демпингом, в TED Travel объясняли знакомствами и гибкостью», - отмечает АТОР. По данным ассоциации, этот способ привлечь туристов туроператор использовал до настоящего времени.

Источники «Вестника АТОР» на рынке утверждают, что проблемы TED Travel связаны с коммерческими взаимоотношениями оператора и его принимающей компании в Турции Jazz Travel. У российского туроператора образовался большой долг перед турецкой Jazz Travel. Компания не получала денег от оператора и селила туристов под «честное слово», пишет издание. Когда в Jazz Travel поняли, что денег не будет, клиентов TED Travel начали выселять из отелей. По данным «Вестника АТОР», выселения начались в конце дня 24 августа.

Из только что приехавших на курорты клиентов TED Travel не все смогли заселиться в отели. Одни оплачивают ночевку сами, другим ее оплачивают агенты, сообщает «Вестник».

По словам опрошенных изданием турагентов, в течение дня TED Travel на связь не выходил. Вечером в одной из профильных групп на Facebook появился комментарий представителя TED Travel, в частности о том, что обратных рейсов не будет – туристов будет вывозить «Турпомощь». При этом некоторые агенты сообщают, что «Турпомощь», по данным туроператора, будет вывозить туристов только начиная с понедельника 28 августа. «Известия» со ссылкой на Ростуризм сообщили, что вывозить клиентов туроператора начнут с 25 августа.

По последним данным АТОР, в Турции находится около 780 туристов Ted Travel, еще около 3000-3500 туров продано «в глубину».