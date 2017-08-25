В фармацевтической «дочке» «Ростеха» сменится гендиректор

Марьям Хубиева покинет пост гендиректора «дочки» «Ростеха», Национальной иммунобиологической компании («Нацимбио»), в начале сентября, сообщает РБК со ссылкой на источник в «Нацимбио» и источник в Минздраве. Она перейдет в фармацевтическую компанию Marathon Pharma (принадлежит Александру Винокурову), где займет пост вице-президента, пишет издание. Marathon Pharma вскоре должна стать акционером «Нацимбио».

Место Хубиевой может занять Андрей Загорский, который сейчас работает на должности исполнительного директора общего актива Marathon Pharma и «Нацимбио» — компании «Синтез» в Кургане. В пресс-службе «Нацимбио» не ответили на запрос издания.

В пресс-службе Marathon Pharma подтвердили RNS переход Хубиевой. В «Ростехе» также сообщили, что временно исполняющим обязанности гендиректора «Нацимбио» назначен Загорский.