«Ростех» и Marathon Group объединяют фармацевтические активы

Работа новой фармкомпании поможет реализовать стратегию «Ростеха» по обеспечению биологической безопасности государства, сказано в сообщении Максим Стулов / Ведомости

Госкорпорация «Ростех» и Marathon Group выходца из А1 Александра Винокурова объединят фармацевтические активы, сообщили обе компании. Соглашение о партнерстве поможет привлечь инвестиции для развития фармакологии, а также реализовать комплексное импортозамещение лекарств в критически значимых направлениях здравоохранения, объяснили они.

В состав объединенной компании войдет дочка «Ростеха» «Нацимбио», дистрибуторские и производственные активы Marathon Group, в частности дистрибутор лекарств «СИА групп», указано там же.

Сейчас «Ростех» и Marathon уже совместно владеют акциями круганоского завода «Синтез» (у «Марафон фармы» 52% обыкновенных акций завода, у «Нацимбио» – 32,39%) и «Форт» (у «Марафон фармы» 50,1%, у «Нацимбио» - 25,01%, оставшиеся акции у основателя «Форта» Антона Катлинского).

Работа новой фармкомпании поможет реализовать стратегию «Ростеха» по обеспечению биологической безопасности государства, сказано в сообщении. Объединенная структура будет разрабатывать и производить инновационные лекарства, на ее базе также будет создан национальный фармацевтический дистрибутор.

Marathon Pharma производит около 350 лекарств и медицинских изделий (большая часть которых входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарств). Входящий в «Ростех» холдинг «Нацимбио» производит вакцины, лекарства от туберкулеза, вирусных гепатитов, а также препараты крови.