В Ростуризме посоветовали клиентам Ted Travel оплатить отели, а потом обратиться за компенсацией

Клиентам разорившейся Ted Travel следует самим оплатить проживание в турецких отелях, собрав при этом все документы, чтобы обратиться за компенсацией, считает руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

«Мы бы рекомендовали оплатить оставшееся время отдыха, если на месте настаивают, но обязательно с предоставлением всех документов, чтобы затем можно было обратиться за компенсацией. Но если у туриста на руках ваучер и он заселен, его не имеют права выселять», - пояснил он. Сафонов добавил, что планирует обсудить эту ситуацию с послом Турции. Ведомство также обратилось в компетентные ведомства Турции с целью предотвращения выселения туристов.

По данным Ассоциации туроператоров России, российских туристов начали выселять вечером 24 августа, многим отдыхающим, которые только приехали на курорты, размещение в отелях не предоставили.

По словам Сафонова, путевки у Ted Travel в Турцию купили более 2000 человек. «К сожалению, они не смогут выехать отдохнуть», – добавил он.

Руководитель Ростуризма добавил, что представитель Ted Travel не явился на совещание в Ростуризм. «Представителей туроператора не было на собрании ассоциации "Турпомощь". Такого не было никогда. Я уже написал обращение в правоохранительные органы с целью проверки деятельности данной компании», – добавил он.