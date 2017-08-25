В Турции застряли около 780 клиентов разорившейся Ted Travel

У туристов нет обратных билетов, и их уже начали выселять из отелей

Многим отдыхающим, которые только приехали на курорты, размещение в отелях не предоставляется Дмитрий Новожилов / Ведомости

Вывозить туристов обанкротившегося туроператора Ted Travel из Турции начнут 25 августа, сообщили «Интерфаксу» на «горячей линии» Ростуризма. «Вывоз начнется сегодня, но пока у нас нет точной информации, сколько будет туристов: списки только формируются», - сказал сотрудник «горячей линии».

Однако Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщает, что «Турпомощь» может начать вывозить клиентов Ted Travel только в понедельник, 28 августа.

24 августа Ted Travel объявил о банкротстве. По данным на вечер 24 августа в Турции от TED Travel отдыхали около 780 россиян. Член наблюдательного совета Ассоциации «Турпомощь» Дмитрий Горин уточнил «РИА Новости», что от приостановки работы туроператора пострадали еще около 3000 человек, которые еще не уехали на курорт, но купили туры.

Выселения туристов из гостиниц уже начались вечером 24 августа и могут продолжиться, отмечается на сайте ассоциации. Многим отдыхающим, которые только приехали на курорты, размещение в отелях не предоставляется. Туристам приходится оплачивать ночевки самостоятельно. В АТОР напоминают, что при необходимости в рамках эвакуации «Турпомощь» уполномочена и оплатить размещение клиентов разорившейся компании. По возвращении у пострадавших россиян есть право предъявить претензии к проведенной эвакуации, в том числе в суд.

Финансовая ответственность туроператора застрахована в страховых компаниях АО АСК «Инвестстрах» и АО СО «Якорь» на 25 млн руб. в каждой. Таким образом, общий размер финансового обеспечения составляет 50 млн руб. Обе страховки действуют до 15 января 2018 г.

25 августа состоится экстренное совещание наблюдательного совета в ассоциации «Турпомощь» под председательством руководителя Ростуризма Олега Сафонова, на котором должен будет решаться вопрос возвращения из Турции российских туристов.

По данным АТОР, у клиентов Ted Travel нет на руках обратных авиабилетов, что противоречит правилам авиакомпании «Якутия» (туроператор возил туристов на бортах этой компании), поэтому знакомые с ситуацией участники рынка не исключают, что перевозчик все же повезет туристов обратно.

АТОР со ссылкой на источники сообщает, что проблемы Ted Travel связаны с коммерческими взаимоотношениями оператора и его принимающей компании в Турции. У Ted Travel накопился большой долг перед турецкой Jazz Travel. Компания не получала деньги от оператора и селила туристов под «честное слово», говорится на сайте АТОР.

"Сейчас Jazz Travel стало понятно, что денег не будет. Поэтому начались выселения клиентов Ted Travel из отелей", — отмечается в сообщении.

Сам Ted Travel объяснил прекращение деятельности сильным падением спроса на путевки по основному туристскому направлению деятельности компании на фоне объявленной сложной эпидемиологической обстановки в Турции.

В АТОР считают, что к прекращению деятельности Ted Travel привела продажа путевок по ценам ниже среднерыночных. «У наблюдателей есть другая теория на этот счет. Туроператор вышел на рынок только в прошлом году и начал работу на направлениях, которые активно осваивались крупнейшими игроками рынка. Это Кипр, Греция, Турция (в этом году). При этом новый игрок сразу заявил цены значительно ниже, чем у других туроператоров. То, что другие участники рынка называли демпингом, в TED Travel объясняли знакомствами и гибкостью», - говорится в сообщении.

По информации АТОР, этот же способ привлечения туристов Ted Travel использовал до сегодняшнего дня, и многие туристы выбирали туры от этого туроператора именно по причине низкой цены.

Роспотребнадзор ранее признал небезопасными для здоровья туристов условия в районе турецкого залива Анталья из-за вспышки вируса Коксаки. Департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России 24 августа сообщал, что Коксаки в Турции с начала июля заразились 42 гражданина России.

Туроператоры не фиксировали массовых отказов от туров в Турцию, сами туристы, отдыхающие на курортах страны, рассказывали, что узнали о вирусе из новостей после возвращения в Россию. Роспотребнадзор сообщал, что по состоянию на 16 августа на адрес «горячей линии» поступило более 900 обращений с вопросами о Коксаки.