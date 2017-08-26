Поисково-спасательная операция на руднике «Мир» прекращена

В «Алросе» сообщили, что поисково-спасательная операция на руднике «Мир» прекращена. «В чаше карьера скопилось 37 400 куб. м воды. Угроза одномоментного неконтролируемого схода такого количества воды в шахту делает невозможным проведение любых подземных работ», — говорится в сообщении компании.

Поисково-спасательная операция на руднике «Мир» продолжалась в общей сложности три недели, работы велись круглосуточно, в операции принимали участие 320 человек.

В шахте остались восемь шахтеров. «Медицинские эксперты считают, что выжить без питьевой воды, еды, в условиях высокой влажности и затопления шахты селевыми массами с высоким содержанием сероводорода и солей организм человека в течение такого длительного срока не способен», — отметили в компании.

«С тяжелым сердцем я вынужден сообщить, что надежды на то, что оставшихся в руднике рабочих удастся поднять на поверхность живыми, не осталось. Мы глубоко потрясены произошедшим. Это трагедия для всей компании», — сказал президент «Алросы» Сергей Иванов. Он пообещал семьям шахтеров необходимую поддержку и материальную помощь.

Шахтеры официально числятся пропавшими без вести. Вопрос о юридическом статусе горняков, оставшихся под землей после завершения поисково-спасательной операции, в ближайшее время будет рассмотрен судом.