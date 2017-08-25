«Алроса» выплатит 14,4 млн рублей семьям без вести пропавших шахтеров

Наблюдательный совет «Алросы» единогласно проголосовал за выделение материальной помощи семьям шахтеров, которые числятся пропавшими без вести после аварии на руднике «Мир». «Оказать материальную помощь близким восьми лиц, пострадавших в аварии и не найденных в результате поисковых работ, на общую сумму 14,4 млн руб., в том числе НДФЛ — 2,35 млн руб.», — говорится в сообщении компании.

На сайте Минфина сообщили, что семьи горняков получат по 2 млн руб. выплат, предусмотренных законодательством России и коллективным договором «Алросы» на 2017-2019 гг. «Близкие четырех сотрудников Мирнинского ГОКа получат эти суммы от компании, семьи четырех сотрудников подрядной организации ООО "Белспецмонтаж" получат по 1 млн руб. от "Алросы" и по 1 млн от компании-работодателя», — пояснили в ведомстве.

В начале августа на руднике мир произошел прорыв воды. Из 151 шахтера спасены 143, поиски восьми горнорабочих продолжаются.