В Якутии объявлен траур по горнякам, не найденным на руднике «Мир»

В Якутии 29 августа объявлено днем траура по шахтерам, оставшимся в затопленном руднике «Мир» компании «Алроса», говорится на сайте Республики Саха.

В день траура на всей территории республики будут приспущены государственные флаги. 29 августа у административного здания представительства «Алросы» в Якутске будет оформлена траурная стена в память о пропавших на руднике, отметил глава Якутии Егор Борисов.

4 августа на руднике «Мир» произошла авария – неконтролируемый прорыв воды в рудник из карьера из-за резкого ухудшения горно-геологических условий. В момент аварии в выработках находилось 142 человека, еще девять были на техподготовке. 134 человека были благополучно подняты на поверхность.

26 августа стало известно, что поисково-спасательная операция на руднике «Мир» прекращена. Она продолжалась в общей сложности три недели, работы велись круглосуточно, в операции принимали участие 320 человек. В шахте остались восемь шахтеров. «Медицинские эксперты считают, что выжить без питьевой воды, еды, в условиях высокой влажности и затопления шахты селевыми массами с высоким содержанием сероводорода и солей организм человека в течение такого длительного срока не способен», – отметили в «Алросе».

Шахтеры официально числятся пропавшими без вести. Вопрос о юридическом статусе горняков, оставшихся под землей после завершения поисково-спасательной операции, в ближайшее время будет рассмотрен судом.