The Bell: Абрамович является крупнейшим заказчиком Tesla в России

Бизнесмен Роман Абрамович считается крупнейшим заказчиком автомобилей Tesla в России, пишет в понедельник, 28 августа, издание The Bell со ссылкой на источники в окружении миллиардера.

По информации издания, он передал приближенным и партнерам около 20 машин, которые в России пока официально не продаются. «Абрамович большой фанат этой машины, как и всего экологического, в частности электротранспорта. Он первым ее завез и стал пропагандировать - чтобы сразу у нескольких людей они появились», - рассказал собеседник The Bell.

Несколько источников издания уточнили, что среди людей, которым достались машины от Абрамовича, числятся директор музея современного искусства «Гараж» Антон Белов, бывший руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков, владелец девелоперской компании «Снегири» (Абрамовичу принадлежит ее миноритарный пакет) Александр Чигиринский и председатель Федерации еврейских общин России Александр Борода.

Белов подтвердил в комментарии The Bell, что Tesla ему «дал в пользование» бизнесмен. Чигиринский уточнил, что ездит уже на второй Tesla, но не стал комментировать, досталась ли она ему от Абрамовича. Представитель Бороды рассказала изданию, что глава ФеОР является обладателем черной Tesla, которой «очень доволен». Знакомый Бороды пояснил в комментарии The Bell, что машина была подарена ему Абрамовичем.

Еще один автомобиль Tesla в 2015 г. был зарегистрирован на Чукотке, где в 2001–2008 гг. Абрамович был губернатором. Также две мамашины зарегистрированы в уральском Качканаре, где располагается комбинат Evraz Group.

Представитель миллиардера Джон Манн заявил The Bell, что он спросит Абрамовича об его увлечении Tesla, но комментарий не был предоставлен к моменту выхода статьи.

По информации агентства «Автостат», в России сейчас зарегистрированы 215 автомобилей Tesla. Однако официально машины не продаются, нет ни сервисов, ни зарядок к ним, добавляет издание The Bell.