Квартальная выручка Tesla взлетела на 120%

Во II квартале 2017 г. чистый убыток Tesla Motors вырос в годовом измерении на 1,8% из-за быстрого роста затрат. Показатель составил $336 млн, или $2,04 на акцию, сообщает «Интерфакс». Пока в истории компании было всего два прибыльных квартала, в том числе июль - сентябрь 2016 г. Опрошенные S&P Global Market Intelligence аналитики оценивали квартальный убыток компании на уровне $437 млн.

Квартальная выручка автопроизводителя выросла почти на 120% в годовом выражении - до $2,79 млрд при прогнозе в $2,52 млрд.

Выручка автомобилестроительного подразделения компании увеличились на 93%, генерации и хранения электроэнергии - в 73 раза.

Совокупные операционные расходы Tesla подскочили на 77% до $907,5 млн.

Свободный денежный поток компании остается отрицательным - $1,16 млрд в минувшем квартале против $144 400 годом ранее.

Аналитиков и инвесторов встревожило свободное обращение руковоителя Tesla Илона Маска с данными о предварительных заказах на новый седан Tesla Model 3, стартовая цена которого составляет $35 000, отмечает «Интерфакс». Маск утверждал, что число заказов превысило 500 000, хотя изначально Tesla объявляла лишь о 373 000. 2 августа Маск уточнил, что Tesla получила 518 000 заявок, но некоторые из них были затем аннулированы, поэтому итоговое число - 455 000.

После публикации отчета акции Tesla подорожали на 7,5%. Капитализация компании с начала года выросла более чем на 50% до $52,5 млрд.