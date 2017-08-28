Турция обеспечит электроэнергией северный Кипр

Турция в этом году начнет прокладывать подводные электрокабели на территорию непризнанной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК), передает «Вестник Кипра». Соединение с турецкой электросетью необходимо, чтобы обеспечить потребности ТРСК в электричестве, заявил возглавляющий ее департамент энергетики Сунат Атун. Соглашение об электроснабжении было подписано турками-киприотами и Турцией в октябре 2016 г.

По словам Атуна, прокладка кабелей займет 2-2,5 г., а решение об объемах поставок электроэнергии из Турции будет «политическим». Тем не менее, когда проект будет завершен, «турки-киприоты готовы поставлять электричество на юг Кипра», добавил Атун.

Кипр разделен на две части с 1974 г., в северной до сих пор расквартирован турецкий военный контингент на 30 000 человек. На южном шельфе этим летом начались работы по разведке газовых месторождений. Турция неоднократно предостерегала греков-киприотов от добычи энергоресурсов в одностороннем порядке, заявляя, что ТРСК также имеет право на пользование ими. В Никосии такие претензии отвергают.