Шамолин пообещал сделать все для минимизации последствий для АФК от иска «Роснефти»

Руководство АФК «Система» обещает сделать все возможное, чтобы свести к минимуму последствия для акционеров от иска «Роснефти» на 170,6 млрд руб., который суд первой инстанции частично удовлетворил.

«АФК "Система" сделает все возможное для обеспечения справедливого решения суда и минимизации любых негативных последствий иска для корпорации, ее инвесторов и всех заинтересованных сторон», - заявил президент корпорации Михаил Шамолин. Его слова приводятся в квартальном отчете АФК.

Шамолин повторил, что в компании считают требования истцов и решение суда «необоснованными и незаконными». Он пообещал, что АФК продолжит «решительно отстаивать» свои интересы, в частности путем обжалования решения суда в рамках апелляции. «Система» также оспаривает решение суда об аресте части активов АФК в рамках этого судебного спора, напомнил он. По его словам, процесс не повлиял на операционные результаты портфельных компаний «Системы», «которые, как и прежде, сконцентрированы на выполнении своих стратегических задач».

«Роснефть», «Башнефть» и Башкирия через суд пытались взыскать с «Системы» и ее «дочки» 170,6 млрд руб. в пользу «Башнефти». Истцы полагают, что такой ущерб АФК нанесла их интересам, когда реорганизовывала структуру собственности «Башнефти» до ее перехода к государству и затем приватизации. 23 августа Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил их иск, взыскав солидарно с ответчиков около 136,3 млрд руб.

Скорректированный чистый убыток АФК за II квартал 2017 г. вырос до 799 млн руб. против 103 млн руб. годом ранее. В компании эту динамику объяснили неденежными убытками от курсовых разниц на уровне корпоративного центра и Segezha Group в результате переоценки обязательств, номинированных в иностранной валюте, отмечает ТАСС.