Суд ввел процедуру наблюдения в ЗК «Настюша»

Арбитражный суд Москвы в среду по заявлению казахстанского Fortebank ввел процедуру наблюдения в зерновой компании «Настюша». Суд включил требования банка в размере около 788 млн руб. в реестр кредиторов должника и утвердил временным управляющим компании Антона Никеева.

Зерновая компания «Настюша» – один из крупнейших в Московском регионе производителей хлебобулочных изделий. Ранее стало известно, что Тверской суд Москвы арестовал на два месяца гендиректора и одного из совладельцев группы компаний «Настюша» Игоря Пинкевича. Он подозревается в мошенничестве при строительстве жилых районов «Царицыно-1» и «Царицыно-2» (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до девяти лет лишения свободы). В самой «Настюше» прошли обыски, сообщал 20 августа ТАСС со ссылкой на представителя компании.

Девелоперский проект на территории Московского комбината хлебопродуктов в 26 га Пинкевич начал еще в 2006 г. Здесь он собирался реализовать проект «Царицыно» на 1 млн кв. м жилья. Первая очередь должна была быть сдана в 2012 г. Но из-за кризиса 2008–2009 гг. комбинат не смог расплатиться с держателями облигаций. По данным последней доступной консолидированной отчетности группы по РСБУ, на конец 2009 г. ее общий долг достиг 28 млрд руб., только 5,47 млрд из которых были долгосрочными. Если первую очередь проекта компания Пинкевича хоть и с задержками, но ввела в эксплуатацию, то вторая и третья очереди до сих пор не достроены, рассказывал ранее «Ведомостям» один из дольщиков «Царицыно-2».