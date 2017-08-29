«Пересвет» намерен обанкротить торговый дом «Настюша»

Банк «Пересвет» заявил о намерении обанкротить торговый дом «Настюша». Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.

«Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию отечества "Пересвет"... уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Настюша", — приводит агентство выдержку из сообщения.

ООО «Торговый дом «Настюша» аффилировано с зерновой компанией «Настюша», сообщил агентству представитель компании Арсений Меситов. Он пояснил, что у торгового дома «Настюша» есть долг перед банком, однако он будет погашен в ближайшее время. Сумму долга Меситов не назвал.

20 августа Тверской суд Москвы арестовал гендиректора и одного из совладельцев группы компаний «Настюша» Игоря Пинкевича. Его подозревают в мошенничестве при строительстве жилых районов «Царицыно-1» и «Царицыно-2».