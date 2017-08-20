В Москве арестован бизнесмен Игорь Пинкевич за задержку строительства ЖК «Царицыно»

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца главу группы компаний «Настюша», крупнейшего в столице хлебопроизводителя Игоря Пинкевича за задержку строительства жилых районов «Царицыно-1» и «Царицыно-2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании. Бизнесмен подозревается в мошенничестве.

Строительство ЖК «Царицыно» началось в 2006 г. с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия. Объект должен был быть сдан в 2012 г. Московский комбинат хлебопродуктов «Настюша», возглавляемый Пинкевичем, является застройщиком данных жилых районов.

«Компания брала огромные кредиты из-за взятых на себя социальных обязательств перед правительством Москвы по строительству жилого фонда. Но когда средства на строительство были найдены, ввод жилья в эксплуатацию был вновь отложен из-за затягивания чиновниками выдачи разрешительной документации», — добавил представитель компании.

В компании назвали причиной задержки строительства экономический кризис. Там уточнили, что глава «Настюши» был доставлен в суд из больницы после перенесенного им инсульта. Помимо Пинкевича арестованы еще несколько сотрудников. В компании «Настюша» прошли обыски.