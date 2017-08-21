ГК «Настюша»: дольщики ЖК «Царицыно» «рано или поздно» получат квартиры

Дольщики ЖК «Царицыно» получат свои квартиры, несмотря на ситуацию с группой компаний «Настюша». «Рано или поздно они все получат свои квартиры, факт. Поскольку у них всех на руках есть договоры долевого участия, они защищены законодательством. Напомню, что ЖК "Царицыно" уже готов, а ЖК "Царицыно-2" находится в высокой степени готовности (40% строительства завершено). Компания намерена отстаивать свои интересы», - сообщил советник по коммуникациям ГК «Настюша» Арсений Меситов.

По его словам, компания обратилась к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой разобраться в ситуации с арестом одного из совладельцев ГК «Настюша» – Игоря Пинкевича. «Сейчас основной вопрос - это вопрос того, как будет складываться его самочувствие», - добавил Меситов.