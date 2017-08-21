ГК «Настюша: компания столкнулась с рейдерским захватом

Компания «Настюша», выступающая инвестором ЖК «Царицыно», столкнулась с попыткой рейдерского захвата бизнеса, передает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя компании.

«Компания стала жертвой попытки рейдерского захвата бизнеса. Сейчас из-за обысков в офисах и арестов деятельность группы полностью парализована», – сообщил представитель компании. По его словам, ранее уже предпринимались попытки поглощения компании со стороны нескольких крупных девелоперов. «Площадка и сам проект интересны крупным девелоперам. Они использовали непростую ситуацию и предприняли рейдерскую атаку», – пояснил он.

В то же время представитель Москомстройинвеста заявил, что смена инвестора строительства ЖК «Царицыно» возможна с согласия действующего девелопера или через процедуру банкротства. «Смена девелопера возможна, если действующий инвестор сам согласится на введение нового игрока. На протяжении длительного времени мы вели переговоры с компанией "Настюша", однако ее руководство не соглашалось на включение в проект нового инвестора», – сказал представитель комитета (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, другим вариантом развития событий может стать банкротство компании «Настюша». «Однако пока застройщик не вышел на процедуру банкротства. Более того, этого не хотят сами дольщики, так как, по их мнению, это еще больше увеличит сроки строительства», – сказал сотрудник пресс-службы.

Строительство ЖК «Царицыно» за счет средств ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» (МКХ), который входил в «Настюшу», началось в 2006 г. Проект планировалось полностью сдать в 2012 г. Для реализации проекта активно привлекались заемные средства, в том числе крупных российских и зарубежных банков. Объем инвестиций в строительство превышает 52 млрд руб.

ЖК «Царицыно» строится на ул. 6-я Радиальная, вл. 7. Проект включает возведение 26 монолитных жилых домов и необходимой инфраструктуры. В частности, в составе комплекса предусмотрено четыре детских сада на 730 мест, две школы на 850 учеников каждая, поликлиника на 750 посещений в смену и два торгово-развлекательных центра.