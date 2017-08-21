«Российский капитал»: банк не заинтересован в достройке ЖК «Царицыно»

Банк «Российский капитал» заявил об отсутствии интереса к достройке жилого комплекса «Царицыно» на юге Москвы, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе кредитной организации.

Ранее в понедельник в пресс-службе Москомстройинвеста «Интерфаксу» сообщили, что структуры компании «Интеко» и банка «Российский капитал» заинтересованы в возможности завершения строительства ЖК.

«Большую заинтересованность в участии в этом проекте проявляют компания "Стратегия", входящая в "Интеко", и структура банка "Российский капитал" – "РК-cтрой", – сказал представитель комитета.

По его словам, в случае смены инвестора проекта помимо достройки начатых корпусов новый девелопер получит возможность возвести несколько новых домов.

В свою очередь в пресс-службе "Российского капитала" заявили, что банк не заинтересован в участии в проекте достройки ЖК "Царицыно".

19 августа Тверской суд Москвы отправил под арест до 12 октября совладельца группы компании "Настюша" (инвестор ЖК "Царицыно") Игоря Пинкевича, подозреваемого в особо крупном мошенничестве.

Строительство ЖК «Царицыно» началось в 2006 г. и должно было завершиться в 2012 г.