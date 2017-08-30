На бывший агрокомплекс Лужкова нашелся покупатель

Холдинг «Эконива» немецкого бизнесмена Штефана Дюрра, один из ведущих производителей молока в России, планирует купить созданное экс-мэром Москвы Юрием Лужковым ОАО «Мосмедыньагропром» в Калужской области. ФАС России сообщила о получении ходатайства ООО «Эконива - АПК холдинг» на покупку 99,9% акций молочного предприятия.

ОАО «Мосмедыньагропром» было создано в 2000 г. 99% акций находилось в собственности правительства Москвы, которое неоднократно пыталось продать свой пакет акций. Начальная цена пакета составляла 4,971 млрд руб., позже была снижена до 1,995 млрд руб. Торги переносились несколько раз из-за отсутствия инвесторов.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», в настоящее время владельцем предприятия является Минэкономразвития Калужской области. В состав АО входят сельскохозяйственные угодья площадью 12 000 га, более 7000 голов крупного рогатого скота.