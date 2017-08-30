«Система» объявила, что не намерена продавать акции МТС

АФК «Система» не намерена продавать долю в ПАО «Мобильные телесистемы» для удовлетворения иска «Роснефти», заявил президент корпорации Михаил Шамолин в ходе телефонной конференции. По его словам, у «Системы» есть варианты привлечения средств, в том числе у банков или через продажу пакетов активов, в том числе МТС, однако такой вариант не рассматривается.

Сегодня руководство АФК «Система» пообещало сделать все возможное, чтобы свести к минимуму последствия для акционеров от иска «Роснефти».

Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск «Роснефти» к АФК «Система». Суд постановил взыскать с «Системы» 136 млрд руб., тогда как «Роснефть» просила 170,6 млрд рублей. «Система» планирует обжаловать решение.

«Системе» принадлежит 50,03% в МТС. В настоящее время часть пакета (31,76%) арестована по требованию «Роснефти» в рамках обеспечительных мер. Кроме того, под арестом находятся 100% в «Медси» и 90,47% - в БЭСК. Общая балансовая стоимость арестованных активов - 185 млрд руб.