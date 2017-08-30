Основатель Zara стал самым богатым человеком в мире

Основатель Zara Амансио Ортега занял первую строчку рейтинга самых богатых людей мира Forbes. Его состояние оценивается в $85 млрд. На второй строчке – основатель Microsoft Билл Гейтс, он уступил Ортега $200 млн, отмечает журнал.

Основатель Zara уже три раза занимал лидирующую позицию в рейтинге, однако уступал ее в течение дня. Последний раз это произошло во вторник, после того как акции Inditex выросли на 1%. Однако к концу дня его сместил Билл Гейтс, его состояние оказалось больше состояния Ортега на $100 млн.

За прошлый месяц состояние основателя Zara выросло на $1,2 млрд, при этом состояния Гейтса и основателя Amazon Джеффа Безоса уменьшились. Помимо Ортега, Гейтса и Безоса в топ-5 самых богатых людей мира входят инвестор Уоррен Баффетт и основатель Facebook Марк Цукерберг.