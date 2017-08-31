«Транснефть» направит 27,6 млрд рублей на промежуточные дивиденды

«Транснефть» направит на дивиденды за первое полугодие 2017 г. 27,607 млрд руб., или 3875 руб. на акцию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз компании. Это решение принял владелец всех голосующих акций «Транснефти» – государство в лице Росимущества. Дата, на которую определяются лица, имеющие полномочия на осуществление прав по ценным бумагам эмитента, определена 19 сентября 2017 г.

отчетном полугодии чистая прибыль «Транснефти» по РСБУ выросла в 2,8 раза в годовом измерении до 28,14 млрд руб. Таким образом, на промежуточные дивиденды будет направлена почти вся прибыль по РСБУ за январь – июнь, или 24% от прибыли МСФО.

За 2016 г. компания направила на дивиденды 30,6 млрд руб. (4296 руб. на акцию каждого типа), или 100% прибыли по РСБУ компании и 13% от прибыли по МСФО, которая составила 232,9 млрд руб. по сравнению со 143,4 млрд руб. годом ранее. За первое полугодие 2017 г. чистая прибыль по МСФО упала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,4% до 113,86 млрд руб.