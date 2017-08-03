Президент «Транснефти» допустил конвертацию префов в обыкновенные акции

Как при этом будет возможно сохранить долю государства в голосующих акциях, Токарев не пояснил

Владельцы привилегированных акций получают 10% от прибыли и не меньше размера дивиденда на одну обыкновенную акцию Евгений Разумный / Ведомости

Конвертация привилегированных акций «Транснефти» в обыкновенные в перспективе возможна, сообщил «Интерфаксу» президент компании Николай Токарев. «Конечно, владельцам привилегированных акций хотелось бы иметь сконвертированный вариант, но эти решения принимает акционер», — отметил он (100% обыкновенных акций принадлежит государству).

При этом Токарев отметил, что компания пока хотела бы сохранить статус-кво, но не исключает, что в перспективе может так произойти, что и привилегированные акции будут конвертированы. Он подчеркнул, что «доля государства не будет размыта».

Как будет возможно сохранить долю государства в голосующих акциях и при этом конвертировать привилегированные акции в обыкновенные, он не пояснил. Сейчас покупкой привилегированных акций интересуется China Investment Corporation, отметил Токарев. Какой пакет они готовы купить, он не уточнил. Сейчас 53,57% префов «Транснефти» находятся в доверительном управлении закрытого паевого инвестиционного фонда «Газпромбанк-финансовый», основным пайщиком которого с 57,4% является «Транснефть-инвест». Через российско-китайский фонд China Investment Corporation владеет 1,49% привилегированных акций «Транснефти».

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) прорабатывает возможность привлечения новых институциональных инвесторов в акционерный капитал «Транснефти», рассказал в интервью «Интерфаксу» гендиректор фонда Кирилл Дмитриев (вошел в новый совет директоров «Транснефти»).

Владельцы привилегированных акций получают 10% от прибыли и не меньше размера дивиденда на одну обыкновенную акцию. «Приобретение доли в «Транснефти» соответствует интересам CIC», – сказал лишь знакомый топ-менеджера китайского фонда. Дмитриев считает, что повысить интерес инвесторов к бумагам «Транснефти» можно конвертацией привилегированных акций компании в обыкновенные. Сейчас 100% обыкновенных акций «Транснефти» (78,1% уставного капитала) принадлежит Росимуществу, привилегированные акции (21,9% уставного капитала) распределены среди миноритариев.

«Транснефть» была готова к приватизации давно. Компания вместе с Росимуществом согласовала дорожную карту приватизации 3% акций компании в 2013 г. Продажа 3% была предусмотрена планом приватизации до 2016 г. Но в апреле 2015 г. Росимущество заявило, что в 2015 г. приватизация компании вряд ли возможна. В 2012 г. менеджмент «Транснефти» был категорически против приватизации компании, рассказывали федеральные чиновники. Новые недружественные акционеры смогут влиять на принятие решений и реализацию стратегических для государства проектов, объясняли менеджеры монополии на заседаниях правительственной комиссии по ТЭКу. Кроме того, из-за снижения доли государства инвесторы могли потребовать досрочного погашения облигаций монополии. Эти риски разделял и тогдашний вице-премьер по ТЭКу Игорь Сечин.