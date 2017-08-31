Arkema предупредила о неизбежном взрыве или пожаре на затопленном заводе в Техасе

На затопленном химическом заводе в Кросби (Техас) в ближайшие дни обязательно произойдет возгорание или взрыв, предупредила компания Arkema. Как передает Reuters, это случится, потому что из-за наводнения, вызванного ураганом «Харви», на предприятии обесточены системы охлаждения химикатов.

Завод находится в 40 км к северо-востоку от Хьюстона. Он производит пероксиды, которые используются в изготовлении пластиков, полистирола, красок и др. Он обесточен с минувшего воскресенья, затем были затоплены и резервные генераторы. Во вторник Arkema эвакуировала с предприятия всех остававшихся там работников, власти округа Харрис эвакуировали население с территории радиусом 2,4 км вокруг завода. Температуру на заводе компания теперь мерит дистанционно.

В Arkema ждут взрыв или пожар в течение ближайших шести дней, с повышением температур. Предотвратить их невозможно, так как завод затоплен на 1,8 м, заявил гендиректор североамериканского подразделения компании Ричард Роу. По его словам, это будет похоже на взрыв и мощное горение бензина, а черный едкий дым будет раздражать кожу, глаза и органы дыхания. Есть небольшая вероятность, что утечка перекиси в воду произойдет без возгорания, тогда перекись растворится или испарится, добавил Роу. Сколько химикатов хранится на предприятии, он не уточнил. Оценивать размер ущерба, по словам топ-менеджера, еще рано. Компания решила перед штормом не вывозить химические вещества, но тщательно подготовиться к стихийному бедствию, отмечает Reuters.

Федеральное управление гражданской авиации США запретило полеты над заводом Arkema из-за риска взрыва.