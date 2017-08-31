Reuters оценило ущерб недвижимости Техаса от «Харви» в $23 млрд

Число погибших от наводнений, вызванных тропическим штормом «Харви» в Техасе и Луизиане, достигло 35, сообщает Reuters. Полиция округа Харрис, где расположен Хьюстон, сообщает о 17 пропавших без вести. Во временных убежищах размещены 32 000 человек, вынужденных покинуть затопленные дома.

«Харрис», который обрушился на побережье Техаса в минувшую пятницу, медленно продвигается вглубь континента. Синоптики вечером в среду сообщили, что он ослаб до уровня тропической депрессии, но предупредили, что катастрофические наводнения не спадут и сохранятся в районах Хьюстона и Порт-Артура, а также на юго-востоке Луизианы до конца недели. В четверг и пятницу, по прогнозам, дождей уже не будет.

Губернатор Техаса Грег Эбботт предупредил на пресс-конференции 30 августа, что худшее еще не позади. Президент Дональд Трамп заверил жителей пострадавших территорий, что руководство страны их не оставит.

Последствия урагана могут стоить экономике Техаса от $51 млрд до $75 млрд, подсчитали аналитики агентства Moody’s. Изучив спутниковые карты затопленных районов и данные по недвижимости, Reuters пришел к выводу, что от наводнения пострадали строения общей стоимостью не менее $23 млрд. Власти Техаса заявили, что пострадало около 49 000 жилых домов и больше 1000 из них полностью разрушены. По предварительным подсчетам, заявки на помощь из федерального бюджета начали оформлять около 195 000 человек.

Зато аналитики Goldman Sachs пришли к выводу, что из-за «Харви» снизилась вероятность того, что Трамп выполнит свое обещание распустить правительство, если не будет другого способа выделить финансирование на строительство стены на границе с Мексикой. Раньше они оценивали реальность исполнения этой угрозы в 50%, сейчас – в 35%.